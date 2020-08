A produtora Westbrook Inc, criada por Will Smith e pela sua mulher, Jada Pinkett Smith, viu dez dos seus funcionários serem diagnosticados com Covid-19.

O caso é "a primeira transmissão significante reportada numa companhia de produção" em Los Angeles, cita a revista Variety.

Os casos positivos levaram à interrupção de uma das produções nas quais a empresa estava a trabalhar, e da qual faziam parte os funcionários infetados, mas outros projetos foram mantidos em funcionamento.

Em declarações à publicação acima referida, um representante da produtora fez saber que os dez funcionários com Covid-19 já foram novamente testados e estão agora livres da doença.

"As dez pessoas foram testadas (novamente) e receberam resultados negativos. Nós continuamos a seguir todos os protocolos de segurança", referiu.

