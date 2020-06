"Sem cores, porque é como trago a alma hoje", foram estas as palavras que Raquel Tavares começou por escrever no Instagram, numa publicação onde assinala os festejos de Santo António, que este ano foram cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Deste dia, guardo as mais felizes e as mais tristes recordações. O dia 12 de junho, será sempre indecifrável em mim. Talvez um dia já velhinha, conte a história a quem, obviamente, quiser ouvir. Mas uma coisa é certa! Será sempre Santo António (embora o seu dia se celebre amanhã)! Tenho fé, acima de tudo, no homem que ele foi e na mensagem que nos deixou; Que a palavra certa, dita no momento certo, pode mudar o mundo. Eu, trago-o em mim para o resto da vida", completou.

