A princesa Eugenie destacou-se com um visual de máxima elegância no concerto de Natal conduzido por Kate Middleton que tomou lugar na terça-feira, 7 de dezembro, na Abadia de Westminster.

Para a ocasião, a neta da rainha Isabel II apostou num vestido com capa incorporada, verde com botões dourados, e combinou-o com básicos pretos.

Um look que deixou em destaque o seu lado mais sofisticado. Veja na galeria.

