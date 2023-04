Carolina Deslandes estava no jardim de sua casa quando esta sexta-feira, 14 de abril, ficou de lágrimas nos olhos ao ouvir um homem que trabalha nas obras da casa do lado cantar o fado.

"Hoje conheci o Marcelo, que está a trabalhar na obra ao lado de minha casa. Veio do Brasil e canta o fado tão bonito, mas tão bonito que traz lágrimas aos olhos", contou a artista no Instagram.

Carolina gravou, com autorização, a voz que tanto a impressionou e ainda partilhou com os seguidores uma fotografia do talentoso Marcelo.



© Reprodução Instagram/ Carolina Deslandes

