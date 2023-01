Em 2019, Marie Kondo tornou-se conhecida em todo o mundo depois de ter gravado um programa para a Netflix no qual ensinava e incentivava as pessoas a arrumarem as suas casas, livrando-se das tralhas.

Através do método KonMari, Kondo tornou-se num ícone global no que à organização diz respeito.

Mas, como diz o ditado, no 'melhor pano cai a nódoa'. Marie Kondo foi mãe pela terceira vez em 2021 e, desde então, a sua vida mudou.

"Até agora, era organizadora profissional, por isso dei o melhor para manter a minha casa sempre organizada", disse em declarações aos jornalistas, conforme avança o Washington Post. "Desisti disso, mais ou menos", confessa, notando mesmo que a sua casa "está desarrumada".

"Agora percebo que o mais importante é desfrutar do tempo que tenho com os meus filhos", declarou.

Para Marie, "esta a forma certa de levar as coisas tendo em conta a fase de vida em que se encontra".

