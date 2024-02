Taylor Swift está a caminho do grande jogo da NFL.

Depois de muita especulação, Gracie Hunt, filha do presidente e CEO do Kansas City Chiefs, Clark Hunt, confirmou à revista People que a cantora vai viajar de Tóquio, onde se encontrava a dar concertos, para Las Vegas para assistir à final do Super Bowl, que se realiza este domingo, dia 11, no Allegiant Stadium.

"Ela está a caminho! Ela está a caminho! Estamos entusiasmados", disse Gracie, animada, na red carpet da Fanatics Super Bowl Party, que decorreu em Las Vegas este sábado.

O grande jogo vai opor esta noite os Kansas City Chiefs, equipa pela qual joga Travis Kelce, aos San Francisco 49ers.