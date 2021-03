Nuno Graciano foi esta terça-feira o convidado do 'Auto de Fé' do podcast Maluco Beleza, onde respondeu às questões de Rui Unas e Catarina Moreira.

O apresentador de televisão aceitou dar esta entrevista como forma de esclarecer algumas polémicas relacionadas com a sua candidatura a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto representante do partido Chega.

Nuno Graciano diz ter dito 'sim' ao convite de André Ventura, líder do Chega, por estar farto de estar "sentado no sofá" indignado com as atuais políticas. "O Chega tem umas linhas com as quais eu concordo", explica, referindo que a política sempre fez parte da sua vida.

Depois de 30 anos de televisão, Graciano decidiu apostar "numa nova fase" da sua vida ao receber um convite que surgiu, conta, através de um telefonema de André Ventura.

Apesar de saber que esta seria uma fase conturbada para si e para a sua família, Nuno Graciano confessa que não esperava as ameaças de morte de que foi alvo em apenas quatro dias.

"Desde sexta-feira, o dia em que foi anunciada a possibilidade de eu ser o candidato pelo Chega à cidade de Lisboa, ainda não fiz outra coisa a não ser receber ameaças de morte", refere.

Questionada por Rui Unas sobre a forma como lhe têm chegado estas alegadas ameaças, o apresentador explica: "Chegam-me ao Instagram, ao Facebook e através de mensagens anónimas. Tem-me chegado das mais variadas formas e acho que isto é que manifesta de facto o que é o ódio".

Mas as ameaças não o assustam, diz, até porque Nuno Graciano está habituado a lidar com polémicas. "Nunca fui um boneco nem um personagem de televisão", refere, sem esconder que o facto de ter muitas vezes manifestado as suas opiniões controversas lhe custou "algumas idas a tribunal".

"Eu gosto de ser polémico, sempre fui, mas não faço por ser polémico. A minha forma de estar e de ser, a minha cultura, o meu verdadeiro eu já é polémico. Muitas vezes sem dizer nada, sem abrir a boca, já estou a ser polémico", continua, passando a esclarecer uma das polémicas gerada após ter sido apresentada a sua candidatura às eleições autárquicas.

"Agora descobriram, imagina tu, que tenho o cabelo rapado porque sou neonazi. Já tenho o cabelo rapado há 30 anos e rapei o cabelo porque comecei a fazer apanhados em televisão para usar peruca", garante, considerando absurdo o rumor.

Veja abaixo o vídeo com a entrevista completa a Nuno Graciano.

