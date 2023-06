Com uma comunidade no Instagram que conta com mais de 580 mil seguidores, se Mafalda Sampaio recebe muitos elogios dos fãs, por outro lado, também não se livra das críticas mais mordazes.

A influenciadora digital destacou uma delas através da sua página de Instagram.

Nas stories partilhou a imagem de uma mensagem que recebeu de uma seguidora referente ao look que escolheu para usar esta quinta-feira, 22 de junho.

"Por exemplo, este vestido é giro, mas para a praia. Não para andar toda descascada e levar os miúdos à escola", referiu a seguidora.

Não ficando indiferente a tais palavras, Mafalda escreveu: "Oh meu Deus".



© Instagram - Mafalda Sampaio

