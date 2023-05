Mafalda Sampaio comemora uma data muito especial esta terça-feira, dia 30 de maio. A influencer foi mãe pela primeira vez neste dia em 2018.

Como tem sido habitual, a data foi destacada pela própria no Instagram, onde mostrou um vídeo com imagens da filha.

"Parabéns à minha filha Madalena. Faz hoje cinco anos que aprendi o que é ser mãe. A minha filha Madalena é uma miúda incrível que eu amo com toda a força do universo", começou por dizer na legenda do vídeo.

"Há cinco anos não poderia imaginar que ia ser assim, que o amor só cresce de dia para dia. Apesar das doenças, algumas birras, os filhos são o melhor da vida. Esta boneca é a melhor coisa que me aconteceu na vida", completou.

De recordar que Mafalda Sampaio e o companheiro, Guilherme Machado, são ainda pais de Francisco.

