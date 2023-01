A TVI tomou uma decisão radical após duas semanas consecutivas a perder contra a rival SIC nas audiências de Domingo. A reunião semanal de 'A Ex-Periência' não conseguiu fazer frente ao programa 'Vale Tudo', da SIC, e 'saltou' da programação.

A reunião semanal do formato, que tem como objetivo reconciliar ex-casais, passa esta semana a ser exibida ao sábado e deixa o horário nobre de domingo, confirmou fonte da comunicação do canal. Com início às 22h45, 'A Ex-Periência' entra em antena depois de mais um episódio de 'Festa é Festa'.

Contudo, Maria Botelho Moniz assegurou esta quinta-feira, em direto no 'Dois às 10', que também estará em antena no domingo. Uma emissão especial de 'A Ex-Periência', que não a reunião semanal, irá para o ar ao fim da noite. O formato chega às 23h30, depois de 'Festa é Festa' e 'Toda a Gente Me Diz Isso'.

