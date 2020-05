Olívia Ortiz era dada como uma das pessoas que iria fazer parte da equipa de apresentadores do 'Big Brother', no entanto, esta possibilidade não se veio a verificar. Entretanto, surgiram notícias na imprensa cor-de-rosa que davam conta de que a influencer estava a passar por uma depressão, precisamente por causa desta decisão do canal.

Não tendo ficado indiferente aos rumores, Olívia acabou por reagir aos mesmos recorrendo à ironia, através de uma publicação no Instagram.

"Vesti o meu novo biquíni para mais um dia de calor neste paraíso. Este é o meu ar preocupado com as notícias falsas e sensacionalistas que teimam em escrever. #elasquelutem", afirmou

