Depois de ter mostrado o pai a receber a vacina contra a Covid-19, Michel Teló voltou a recorrer ao Instagram para dizer que a mãe também já recebeu o medicamento.

"Minha mãe e meu pai vacinados! Uma esperança cresce no coração, de dias melhores, de liberdade, de que esse pesadelo, quando todos estiverem vacinados, irá acabar! Vamos continuar a cuidar-nos, mantendo os protocolos, fazendo isolamento social, usando máscara, álcool, lavando as mãos", começou por escrever numa recente publicação que fez na rede social, esta quarta-feira, 31 de março.

"Só peço para todos! Cuidem-se, cuidem do próximo! Não aglomerem em festas clandestinas, em baladinhas, em encontros desnecessários! Também estamos doidos para encontrar os amigos, os irmãos, os sobrinhos, os parentes, a galera, ir ao restaurante, em festa... sair... ter a nossa liberdade ... mas não é hora", destacou de seguida.

"Recebi mensagens de médicos a implorar para as pessoas ficarem em casa. Os hospitais estão um caos. Com amor, vamos nos cuidar. O mundo está no limite! É um tempo muito difícil. Vamos aguentar firmes só mais um pouco, as coisas irão melhorar. Obrigado a todos os profissionais da saúde. Vocês são heróis", rematou.

Leia Também: Michel Teló vive dia emotivo ao ver o pai ser vacinado contra a Covid-19