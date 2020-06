Sara Prata recebeu que a deixou de coração cheio. Falamos de uma ilustração dos seus três cães. Um miminho que resolveu usar para homenagear o amigo de quatro patas que morreu recentemente.

"Um dos presentes mais queridos que já me deram. Para quem não sabe, há pouco tempo 'perdemos' um dos nossos, mas agora eternizámos esta amizade nestas ilustrações. É um género de homenagem mas da forma mais sorridente, fofa e especial para o cantinho da bolinha", começou por explicar, revelando assim que resolveu colocar os quadros com as imagens dos seus amigos de quatro patas no quarto da filha.

Recorde-se que Sara Prata está grávida de uma menina, a sua primeira filha.

Leia Também: Sara Prata exibe (grande) barriga e mergulha no mar. "O primeiro"