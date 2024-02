Separada de Flávio Miguel desde o final do ano, Joana Diniz decidiu dar uma nova oportunidade ao amor e retomar a relação.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' abriu uma caixa de perguntas nas stories do Instagram e esteve a responder a algumas das questões colocadas pelos fãs.

Uma era sobre se sempre se iria casar, ao que Joana respondeu afirmativamente. "Vamos casar, se Deus quiser. Infelizmente, ser conhecida faz com que por vezes tenhamos que expor certas fases menos boas da nossa vida (coisas normais que acontecem a pessoas normais) pela pressão social", começou por escrever.

"Ambos precisávamos de estar sós para colocarmos as ideias no lugar e está tudo certo. Foi bom para o nosso crescimento pessoal. Faz parte", acrescentou ainda, revelando noutras stories que o casamento acontecerá ainda em 2024 e que o amor "sempre vencerá porque é o melhor do mundo".

