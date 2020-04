Depois de Cristina Ferreira ter desafiado Tiago Teotónio Pereira a imitar um vídeo viral do Tik Tok, foi a vez do assistente de produção Rúben Vieira também protagonizar um momento muito divertido.

Pouco antes d'O Programa da Cristina', da SIC, terminar, esta terça-feira, o marido de Rita Ferro Rodrigues vestiu-se a rigor para imitar o referido vídeo viral, onde aparece vestido a rigor - com um look composto por uma saia preta e um top com padrão tigresa. A apresentadora não conseguiu conter as gargalhadas.

