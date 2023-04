Depois de ter passado uns dias em Paris, tendo aproveitado para conhecer a capital francesa de uma ponta à outra, Cláudio Ramos partiu para um novo destino.

As férias do comunicador seguem agora em Nice, na Riviera Francesa, e com direito a uns dias de praia.

Através da rede social Instagram, o apresentador de 'Dois às 10' mostrou as primeiras imagens captadas no novo destino das suas férias.

Espreite a galeria para vê-las.

