Depois do príncipe Louis, o filho mais novo de Kate Middleton e William, foi Zara Tindall quem deu nas vistas pelas expressões faciais caricatas.

A filha da princesa Ana marcou presença no terceiro dia do Royal Ascot e, sendo uma amante do mundo equestre, não escondeu as emoções enquanto assistia às corridas de cavalo.

A neta da rainha Isabel II deixou-se fotografar em vários momentos em que estava a vibrar com a competição. Espreite na galeria.

