Depois de impressionar os seguidores com os seus dotes para a pintura, Elsa Raposo revelou um outro talento nas redes sociais com um vídeo no qual aparece a tocar viola e a cantar.

As imagens não passaram despercebidas e deixaram os internautas maravilhados.

Curioso par ouvir? Espreite a publicação abaixo.

