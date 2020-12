Depois de ter uma operação estética onde fez uma redução mamária e várias outra intervenções com vista a reduzir as gordurinhas na zona da barriga e aumentar o rabiosque, Sandrina Pratas resolveu agora arranjar os dentes.

A ex-concorrente do programa 'Big Brother 2020' concretizou um sonho e colocou aparelho dentário.

"Hoje realizei o meu sonho na clínica Medical Picoas, meti aparelho dentário com o Dr. Ciro. Sem dor, e pronta para ganhar ainda mais confiança no meu sorriso", escreve a jovem ao partilhar com os seus seguidores as primeiras imagens deste seu novo processo de mudança.

