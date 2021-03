Denzel Washington criou uma memória única para um casal em Nova Iorque que estava a fazer uma sessão fotográfica de casamento no Central Park.

O ator de 66 anos 'invadiu' uma das fotografias no momento em que estava a desfrutar de uma pausa nas gravações do seu próximo filme - 'Journal For Jordan'.

Esta pequena 'aventura' aconteceu na quinta-feira, dia 25 de março.

Veja as fotografias que ficarão para a posteridade:

Leia Também: Saída de Harry e Meghan Markle da realeza dá origem a novo filme