Foi através das stories que Katia Aveiro denunciou uma página falsa no TikTok que está a usar indevidamente o nove e imagem do seu filho do meio, Dinis.

"Denunciem esta conta, por favor. Alguém que se está a fazer passar pelo meu filho", alertou a irmã de Cristiano Ronaldo.

Katia destacou na sua página a denúncia que primeiro foi feita pelo filho, Dinis. "Conta falsa. A usar a minha cara por visualizações, etc. Sem falar que é crime usar a minha foto e de outras crianças nos vídeos. Tem amigos meus nos vídeos, família, etc. Denunciem", frisou o menino.



© Instagram

De recordar que Dinis é fruto da relação terminada de Katia Aveiro com José Pereira. O ex-casal tem ainda em comum o filho mais velho Rodrigo. Katia é também mãe de Valentina, da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr.

