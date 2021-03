Demi Moore mostrou mais uma vez a boa relação que tem com a atual companheira do ex-marido. A atriz recorreu ao Instagram para homenagear Emma Heming Willis no Dia da Mulher, que se celebrou esta segunda-feira, 8 de março.

"Os nossos filhos são irmãos, mas não há nome para a ligação familiar que temos entre nós", começou por escrever.

"Somos mães unidas, irmãs unidas nesta louca aventura da vida. A Emma é uma linda mãe dedicada à família, uma mulher absolutamente linda", acrescentou.

Uma publicação onde Demi homenageou as "mulheres que a inspiram", tendo falado ainda da também atriz Soleil Moonfrye. Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que Moore, de 58 anos, foi casada com Bruce Willis, de 65 anos, de 1987 a 2000. Ambos são pais de Rumer, de 32 anos, Scout, de 29, e Tallulah, de 27. A atriz entretanto casou-se com Ashton Kutcher, mas separaram-se em 2013. Por sua vez, Willis deu o nó com Emma Heming Willis em 2009, com quem tem duas filhas em comum, Mabel Ray, de seis anos, e Evelyn Penn, de oito.

