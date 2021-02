Demi Lovato volta a recordar a overdose que quase lhe tirou a vida em julho de 2018 no teaser do seu novo documentário: 'Demi Lovato: Dancing with the Devil.

A cantora, agora com 28 anos, revela que os médicos lhe deram entre "cinco a 10 minutos" de vida quando a levaram para o hospital.

"Tive três derrames. Tive um ataque cardíaco", conta, dando conta da gravidade do seu estado de saúde.

Dianna De La Garza, mãe da cantora, recorda igualmente na produção do YouTube a experiência angustiante de ver a filha numa cama de hospital entre a vida e a morte.

