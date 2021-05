Demi Lovato assumiu que se identifica com o género não-binário. A revelação foi feita através de um comunicado na sua conta de Instagram.

"Todos os dias quando acordamos é-nos dada a oportunidade de sermos quem queremos ser e o que desejamos ser. Passei grande parte da minha vida a crescer à vossa frente... viram o bom, o mau e o resto", começou por dizer.

"A minha vida não tem sido só uma jornada para mim mesma, também tenho vivido para aqueles que estão do outro lado da câmara. Hoje é um dia em que estou muito feliz por partilhar a minha vida com vocês - estou orgulhosa em informar-vos que me identifico como não-binária", revela.

"Continuo a aprender e a conhecer-me a mim mesma, e não me acho uma especialista ou uma representante. Partilhar isto com vocês abre um outro nível de vulnerabilidade para mim. Estou a fazer isto por aqueles que ainda não conseguiram partilhar com os seus entes queridos quem realmente são. Por favor, continuem a viver as vossas verdades e saibam que continuo a enviar-vos amor", completa.

Note-se que 'género não-binário' é o termo utilizado por quem não se identifica nem com o género feminino nem com o género masculino.

