Demi Lovato está noiva! Foi a própria que acabou de anunciar, esta quinta-feira, dia 23, nas suas redes sociais, com vários registos fotográficos do momento em que a sua mão foi pedida pelo ator Max Ehrich, com quem começou a namorar em março.

"Soube que te amava no momento em que te conheci (...) Nunca me senti tão amada incondicionalmente por alguém em toda a minha vida (...) Não me pressionas em ser mais nada além de eu própria. Sinto-me honrada por aceitar a tua mão em casamento", escreveu a cantora na legenda a publicação com que deu a notícia.

As imagens mostram que o inesquecível momento aconteceu na praia com o pôr do sol como cenário.

Veja abaixo.

