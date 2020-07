Depois de se despedir do avô no início do mês, Demi Lovato volta a ver partir mais um ente querido. A tia da cantora morreu, notícia que destacou na sua página de Instagram.

"A minha adorável tia Virginia... Eles disseram-nos que tínhamos mais tempo consigo... Estou de rastos por dizer adeus a si e a esse seu coração angelical. Cuidou de Mimaw e Papa como ninguém, e eu nunca posso agradecer-lhe o suficiente", começou por escrever a artista.

"Estou tão grata por termos ficado mais próximas nos últimos anos. Fique em paz com todos os nossos entes queridos lá em cima... especialmente com o tio Billy. Amo-te muito", rematou.

