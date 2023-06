Depois de ter sido recentemente mãe pela terceira vez, Mafalda Rodiles tem vindo a destacar no Instagram alguns momentos que tem vivido nesta nova fase da maternidade com o bebé António.

Ainda este sábado, a figura pública voltou a recorrer à sua página de Instagram para falar desta etapa e além de deixar um apelo, também partilha um desabafo.

"Daqui a cinco dias o António faz dois meses e continua a fazer sestas de três e quatros horas no meu colo. Claro que se tento pô-lo no berço acorda e claro que nem sempre temos três horas para ficar no sofá sem fazer nada, só a contemplar", começou por relatar.

"Mas a verdade é que se quisermos temos esse tempo, porque as tarefas da casa podem esperar, o banho também pode esperar e é tão bom este soninho, esta conexão, esta paz. Eu vou ter muitas saudades quando isto não acontecer mais", acrescentou, reconhecendo que tais palavras vão levar a que seja alvo de críticas.

"Mas claro que muita gente vai criticar, vai dizer que fica mal habituado e que só está habituado ao nosso colo… O que é perfeitamente normal depois de 9 meses na nossa barriga", disse. "Deixem os bebés serem bebés, deixem as mães serem mães", pediu.

Na mesma publicação, Mafalda Rodiles aproveitou para promover um novo projeto: "Em breve abro as inscrições para a nossa primeira 'Roda de Mulheres'. Quem quer vir? Vais-te sentir apoiada, ouvida, vais aceder à tua essência de mãe e de mulher e talvez até conhecer outras mulheres que passarão a fazer parte da tua vida. Este é um desejo e um sonho que tenho há muito tempo, e vai realmente acontecer".

De recordar que o bebé António é fruto da relação de Mafalda Rodiles com Gustavo Santos. A figura pública é ainda mãe de um menino, Martim, e de uma menina, Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é também pai de dois rapazes, Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

