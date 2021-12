O conhecido médico legista José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto, morreu esta quarta-feira, 8 de dezembro, aos 87 anos. Uma notícia que levou várias figuras públicas a usar as redes sociais para reagir publicamente à perda.

Além de Sónia Araújo, Jorge Gabriel e José Pedro Vasconcelos, também Hélder Reis fez questão de deixar uma mensagem no Instagram.

"A morte do professor Pinto da Costa deixa-nos mais pobres. Na ciência. Na medicina. Na humanização", escreveu nas stories esta quinta-feira, 9 de dezembro.

© Instagram

Leia Também: Morreu José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto