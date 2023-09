Zé Lopes anunciou através das redes sociais esta sexta-feira, dia 8 de setembro, que deu "um passo" há muito desejado.

O repórter da TVI mostrou-se a assinar o que parece ser um contrato e, sem avançar grandes detalhes, confessou sentir-se muito realizado.

"Ontem foi um dia muito importante. Dei um passo na minha vida pessoal que há muito queria dar. Ainda me parece tudo irreal, mas estou verdadeiramente feliz. Feliz e realizado. Pelo caminho que tenho feito e pelas pequenas conquistas que tenho alcançado, fruto do meu trabalho e empenho. Vale cada hora extra, cada fim de semana a trabalhar e cada noite com menos tempo de descanso.", começou por escrever Zé Lopes.

"Agora é continuar. E acreditar que o futuro me reservará tudo o que eu mereça. Não peço menos nem mais. Peço o justo", concluiu o comunicador que nos últimos tempos não tem escondido a vontade de ter mais projetos com destaque na TVI.

