Georgina Rodríguez começou a manhã com um mergulho na piscina. Momento que fez questão de registar com uma selfie, que não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram.

"Dia feliz", pode ler-se na legenda do registo, que já está a dar que falar entre os fãs devido ao decote acentuado que o seu biquíni deixou à vista. Uma peça de padrão leopardo, que a namorada de Cristiano Ronaldo combinou com um chapéu da marca Prada.

Veja abaixo a publicação:

