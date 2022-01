Débora Neves, ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, relevou nas stories da sua página de Instagram que testou positivo à Covid-19.

Em vídeos que publicou na rede social, esta terça-feira, começou por explicar que fez um teste rápido e que o mesmo deu positivo.

"Estou a aguardar que a linha nacional de saúde, a linha 24, entre em contacto comigo se não vou ter que ligar para eles. Mas, em todo o caso, vou ter que tomar todas as medidas e ficar em isolamento", acrescentou.

Antes de terminar, destacou: "Tenham cuidado, protejam-se, usem máscara, lavem as mãos. Todo o cuidado é pouco. Tenham esse cuidado com vocês e com os outros".

