Débora Neves decidiu tirar "um dia inteiramente dedicado a si" e mudou de visual.

A ex-concorrente do 'Big Brother' publicou um vídeo na sua página de Instagram onde mostra o antes e o depois da mudança de look.

"Desde que entrei na casa (mais vigiada do país) que pouco cuidei do meu cabelo. Sentia necessidade de uma mudança de visual", começou por escrever na legenda do vídeo, partilhando depois todos os detalhes desta mudança.

"Mudei a cor, cortei e hidratei profundamente. O resultado está à vista e diverti-me muito. Gostam?", disse.

Veja ainda na publicação abaixo algumas fotografias:

