Desde que as filhas gémeas - Alba e Júlia - frutos do seu relacionamento com Miguel Mouzinho, nasceram, que Débora Monteiro não tem tido mãos a medir para cuidar das meninas. No entanto, apesar de todo o esforço envolvido nos cuidados necessários, a verdade é que a atriz e apresentadora não poderia estar mais encantada.

Ainda esta sexta-feira, dia 25, por exemplo, Débora enterneceu os seus seguidores do Instagram ao partilhar um vídeo de uma das meninas, referindo: "Os chineses não dormem. É mesmo verdade".

Esta foi uma brincadeira tendo em conta que a bebé tem os olhos 'rasgados', conforme poderá ver através do vídeo presente na galeria.

