Débora Monteiro não poderia estar mais encantada com esta nova fase da sua vida, ou seja, desde que foi mãe das gémeas Alba e Júlia.

A atriz e agora também apresentadora tem vindo a partilhar com os seus seguidores das redes sociais momentos mais ternurentos protagonizados pelas meninas, no entanto, desta vez, as atenções recaíram sobre o seu companheiro, Miguel Mouzinho.

Isto porque Débora partilhou uma fotografia do pai das meninas ainda em criança na qual este aparece a dormir.

"Qual delas sairá ao pai? Tesourinho", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja!

