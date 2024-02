Débora Monteiro viajou recentemente para Cabo Verde para desfrutar de dias de descanso com o noivo, Miguel Mouzinho, e as filhas de ambos, as gémeas Júlia e Alba.

Ao destacar no Instagram algumas imagens destas férias em família, a atriz escreveu: "Bons momentos para criar grandes memórias. A sorte que eu tenho por os ter na minha vida. Praia, birras, piscina, birras, sestas, colinho, corridas no corredor, colinho da titi, filmes no tablet, puzzles, autocolantes, pinturas, passeios e sempre com muito amor. Estamos a crescer juntos e não há nada mais bonito".

De referir que foi no país que o casal celebrou o Dia dos Namorados, esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro.

