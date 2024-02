As férias em família, apesar de divertidas, podem trazer alguns desafios.

A desfrutar de uns dias na neve em Soldeu, Andorra, com o companheiro e os mais novos, Mariana Patrocínio usou a sua conta no Instagram para revelar uma pequena adversidade que viveu com os mais pequenos da família.

"Levar crianças pequenas à neve pela primeira vez é cansativo: Ter que acordar cedo, ir para uma escola onde não falam a língua, o desconforto do equipamento, um desporto que não dominam. Há dias que não querem, outros dias corre tão bem que querem mais! Mas a certeza é que uns anos depois compensa muito! Fazer ski em família é das melhores sensações do mundo", escreveu a irmã mais velha de Carolina Patrocínio na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

