Na manhã desta terça-feira, Francisco Rodrigues dos Santos foi convidado no 'Dois às 10 juntamente com a mulher, Inês Vargas, para uma conversa com Maria Botelho Moniz em que levantou o véu sobre a esfera mais privada, nomeadamente sobre alguns factos curiosos sobre si.

Um dos temas prendeu-se com as alcunhas. Popularmente conhecido como Chicão, o líder do CDS conta com uma outra alcunha que remete para os tempos em que estudava no Colégio Militar.

"Quando entrei no Colégio Militar tinha dois dentes muito salientes e foi uma alcunha que ficou desde o primeiro dia. Era o Ratinho, depois evoluiu para Rato, porque de facto eu dava a aparência do animal por causa da minha dentição", explica.

"Na faculdade veio o Chicão, que se celebrizou", acrescenta.

Falando ainda do que mais o irrita em ser uma figura conhecida, Francisco Rodrigues dos Santos referiu que não gosta que o intitulem de "beto". Entende que o partido que representa tenha essa "carga", mas ressalva que vem de uma família com "origens humildes" e tudo o que conquistou deve-se "ao esforço dos pais e ao seu trabalho".

Leia Também: Costa para Cristina: "Tenho um beijinho para si de um grande admirador"