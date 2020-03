Muitos famosos têm recorrido às redes sociais para incentivar os fãs a não deixarem de lado o exercício físico durante a quarentena. E foi o que fez Reynaldo Gianecchini.

O ator partilhou na sua página do Instagram algumas imagens do seu treino, este domingo, dia 22, tendo contado com a companhia e ajuda dos amigos de quatro patas.

"Quarentena dia 6. Treininho astral. Tive que adaptar algumas partes para incluir os filhotes que queriam participar", escreveu na legenda de algumas imagens, que pode ver na galeria.

