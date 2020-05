Rebel Wilson surpreendeu os que a seguem no Instagram com algumas imagens provocadoras. De quarentena, a atriz australiana exibiu o seu lado mais ousado em imagem que foram partilhadas no passado fim de semana.

Com um fato de treino, com o casaco aberto destacando o sutiã preto, foi assim que a artista surgiu na rede social.

"Chamo esta série: 'Em casa com a Rebel'", escreveu na legenda das imagens, que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs.

Veja na galeria estas e outras imagens de Rebel Wilson.

