Ben Affleck e Ana de Armas foram vistos em mais um momento da sua rotina. O casal passeava os cães pelas ruas de Los Angeles quando acabou por revelar alguma cumplicidade, que não passou despercebida às lentes dos paparazzi.

As imagens mostram que a dupla de atores teve todo o cuidado com a saída de casa, fazendo-se notar com máscaras faciais e a caminhar numa zona com poucas pessoas.

Vale referir que Ben Aflleck e Ana de Armas começaram a namorar no início deste ano, contudo só assumiram publicamente a relação recentemente.

