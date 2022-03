Nuno Santos recorreu de novo à sua página de Instagram para agradecer todo o apoio e carinho que recebeu após a morte da mãe. Uma publicação que começou com o destaque para as cartas de amor que a mãe e o pai trocaram.

"A minha mãe, viveu no tempo das cartas de amor. Durante anos, ela e o meu pai trocaram dezenas de cartas apaixonadas que, hoje, por fim a acompanharam", começou por dizer na legenda das imagens que partilhou com os seguidores.

"Este momento serve também para em meu nome, e da família, agradecer penhoradamente as inúmeras mensagens de pêsames que nos chegaram. Atenuaram um pouco a nossa dor e o nosso sofrimento. E agradecer em especial aos que disseram presente, do Presidente da República, aos amigos de sempre, até pessoas que ela, brevemente, tocou com a sua simplicidade", acrescentou, tendo incluído na publicação uma fotografia do casamento da mãe com o pai.

Veja a publicação na íntegra:

