Dias após a morte de Sindika Dokolo, foi partilhado na página de Instagram de Isabel dos Santos uma mensagem em nome de toda a família, onde agradecem o apoio recebido neste momento difícil.

"A nossa família agradece a todos pelo apoio que nos têm dado, que tem sido crucial para nos ajudar a suportar esta dor", pode ler-se na publicação.

"Tem sido muito difícil aceitar esta perda inesperada e as vossas palavras enchem o nosso coração", destaca-se de seguida.

Uma mensagem que chega ainda com as informações sobre as cerimónias fúnebres.

Esta não é a primeira vez que Isabel dos Santos recorre ao Instagram para lamentar a morte do marido. Este fim de semana, escreveu numa publicação: "Sindika Dokolo, és o amor da minha vida. Tu és o amor das nossas vidas".

