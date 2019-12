Enquanto por cá continuamos a sentir as habituais temperaturas de outono, quase inverno, Sofia Arruda está a desfrutar do melhor da vida. Atualmente de férias em Cuba, a atriz e blogger tem vindo a partilhar com os seus seguidores das redes sociais vários momentos capazes de fazer inveja a qualquer um.

Ainda hoje, por exemplo, Sofia publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual aparece no mar de uma praia paradisíaca.

"Só não vos consigo fazer sentir a temperatura da água, mas pela minha cara podem adivinhar", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja...

