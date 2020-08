Tal como já tinha revelado anteriormente, Fátima Lopes decidiu tirar esta semana de férias de forma a que pudesse passar mais tempo com os filhos antes do regresso às aulas, que acontece já no próximo mês.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora tem vindo a mostrar alguns dos seus dias, sendo que na mais recente partilha afirmou: "Dias feitos de descobertas incríveis e razões acrescidas para visitar Portugal".

