Se na primeira gala do 'Dança Com as Estrelas' Rita Pereira surpreendeu com um romântico e sensual vestido floral, na emissão deste domingo o look escolhido prendeu igualmente a atenção, ainda que o estilo seja de grande contraste.

A apresentadora do concurso da TVI arrasou com um vestido prateado que conjugou com umas botas 'over the knee' pretas. Um look bem ao género rock star.

Confira na galeria.

