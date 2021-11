Desde que começou a trabalhar como comentadora do 'Passadeira Vermelha' que Sara Norte tem vindo a destacar, orgulhosamente, esta nova fase profissional no Instagram.

Ainda esta terça-feira, um dia depois de mais uma emissão do programa da SIC, a atriz recorreu à rede social para mostrar o quanto está feliz.

"De dia para dia vou gostando mais de estar no 'Passadeira Vermelha' e sou muito grata por todas as oportunidade que me têm surgido na minha vida. Há fases em que tudo parece impossível mas no tempo certo tudo vai ao lugar", disse.

