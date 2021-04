Com o confinamento e permanecendo os cabeleireiros fechados, Helena Costa decidiu pôr mãos à obra e cortar ela mesma o seu próprio cabelo. O resultado desta experiência foi partilhado num vídeo no mínimo hilariante, publicado na sua conta de Instagram.

"Não sei bem o que dizer, achava eu que era assim que se cortava o cabelo em casa ouvi dizer há uns anos", refere na legenda da publicação, notando que a ansiedade era tanta que nem foi pesquisar bem como é que se fazia.

"Se fosse hoje, teria cortado sem esta técnica estranha. Vale a pena se souberem que a qualquer momento podem ir remendar!", notou.

Veja o vídeo:

Leia Também: Helena Costa vive momento ternurento no campo com as filhas