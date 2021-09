No passado fim de semana, Kim Kardashian deu nas vistas com um visual no mínimo insólito que usou para a Met Gala 2021. A empresária optou por um fato completo que incluía uma máscara na cabeça, a qual impossibilitava que se visse a sua cara.

Não ficando indiferente a este visual, António Raminhos decidiu imitar o mesmo, mas com materiais bem mais baratos, diga-se de passagem.

"Kim Kardashian... Balenciaga 20 mil euros, eu... Continente 2 euros", começa por dizer.

Por fim, deixa um aviso: "E já sabem crianças, não façam isto. Não se mete sacos de plástico na cabeça... (foi a minha filha mais velha que disse para eu avisar)".

