David Carreira ficou rendido ao mais recente vídeo que recebeu no âmbito do desafio que lançou recentemente para que os seus fãs lhe enviem imagens a fazerem a coreografia do tema 'Tu e Eu'.

Um grupo de idosos da Academia Sénior de Nine, em Vila Nova de Famalicão, aceitou o desafio e o resultado chegou às redes sociais do filho de Tony Carreira.

"Amei", reagiu David Carreira ao partilhar as imagens, agora disponíveis na galeria, na sua conta oficial de Instagram.

