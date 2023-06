Porque nem só do trabalho vive David Carreira, o artista aproveita todos os momentos que tem para desfrutar da companhia do filho, o bebé Lucas. Ainda esta quinta-feira, 15 de junho, David, de 31 anos, partilhou dois (novos) ternurentos retratos com o menino.

Nas imagens, disponíveis na galeria, David brinca com o filho ao colo.

Vale notar que Lucas, que nasceu no dia 27 de janeiro, é fruto do relacionamento de David com a atriz Carolina Carvalho.

Importa igualmente recordar que o clã Carreira irá aumentar novamente em breve, uma vez que Mickael Carreira e Laura Figueiredo vão ser pais pela segunda vez, desta feita de um menino. Em comum já partilham a pequena Beatriz.

